Россия призывает стороны конфликта в Эфиопии достичь договоренности о прекращении огня

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Москва с тревогой следит за развитием ситуации в эфиопском регионе Тыграй и считает, что стороны конфликта как можно скорее должны достичь договоренности о прекращении огня. Об этом в среду заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С тревогой следим за развитием обстановки в эфиопских регионах Тыграй, Афар и Амхара, где происходит столкновение правительственных сил с подразделениями сил обороны Тыграя. Продолжение боев вокруг городов Дэссе и Комбольча ведет к новым жертвам и тяжелым гуманитарным последствиям для населения", - сказала дипломат.

"Мы считаем, что стороны внутри эфиопского силового противоборства должны проявить политическую волю и как можно скорее достичь договоренности в прекращении огня с целью восстановления мира и поэтапной социально-экономической стабилизации во всей Эфиопии", - подчеркнула Захарова.

Дипломат выразила надежду на то, что появившиеся противоречия будут урегулированы. "Исходим из того, что сохранение единства и территориальной целостности является безальтернативной основой для разрешения всех спорных вопросов", - заключила Захарова.

Совет министров Эфиопии во вторник объявил режим чрезвычайного положения по всей стране, сообщил эфиопский телеканал Fana. С совместным заявлением по этому поводу выступили глава правительственной службы Эфиопии по связям с общественностью Легесс Тулу и министр юстиции и генеральный прокурор страны Гидеон Тимотиос. Отмечается, что данная мера принята для защиты населения от повстанцев Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

НФОТ объединил свои силы с "Армией освобождения Оромо" 1 ноября, они рассматривают возможность наступления на столицу Эфиопии Аддис-Абебу.