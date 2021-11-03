Захарова: РФ надеется на урегулирование разногласий между Ливаном и ССАГПЗ по Йемену

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на скорейшее преодоление обострения отношений между Ливаном и рядом арабских государств Персидского залива без ущерба для ситуации в регионе и для арабской солидарности. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается дипломатического обострения, которое было вызвано реакцией группы стран из числа членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на высказывания министра информации Ливана Джорджа Кордахи о действиях арабской коалиции в Йемене, мы, безусловно, рассчитываем на его скорейшее преодоление, - отметила она. - Объективности ради следует уточнить, что свое мнение по этому вопросу он излагал в качестве частного лица еще до назначения на министерский пост. Мы надеемся, что стороны сумеют уладить возникшую коллизию без ущерба для межгосударственных отношений и для арабской солидарности".

Официальный представитель дипведомства уточнила, что "с просьбой о посредничестве в урегулировании этой ситуации к российской стороне никто не обращался".

"Россия твердо привержена суверенитету дружественного Ливана, - подчеркнула Захарова. - Мы поддерживаем деятельность недавно сформированного в Ливане правительства премьер-министра Наджиба Микати, которая направлена на преодоление кризисных явлений в экономике и социальной сфере и решение других вопросов национальной повестки дня. Мы также заинтересованы в сохранении стабильности в этой уникальной по своему этноконфессиональному многообразию стране и всегда призывали и продолжим призывать ливанских политиков к взаимному уважению, согласию и, конечно, учету интересов всех групп населения".

История вопроса

5 августа во время участия в программе катарского телеканала Al Jazeera (до своего назначения министром) Кордахи выступил в защиту мятежников-хуситов, противостоящих, по его словам, "несправедливой и бесчеловечной агрессии со стороны Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов". Эти высказывания были вновь приведены на днях рядом региональных СМИ, что вызвало дипломатический скандал.

В Эр-Рияде реплики Кордахи назвали "клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства". Власти Саудовской Аравии, а затем Бахрейна объявили 29 октября послов Ливана в Эр-Рияде и Манаме персонами нон грата и отвели им 48 часов на то, чтобы выехать на родину. Следом Кувейт отозвал главу своего диппредставительства из Бейрута и потребовал от временного поверенного в делах Ливана покинуть страну. ОАЭ также предписали своим дипломатам выехать из Бейрута и рекомендовали подданным воздержаться от поездок в Ливан.

Министр иностранных дел и миграции Ливана Абдалла Бу Хабиб выступил за урегулирование кризиса с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива путем диалога. Между тем Кордахи заявил 31 октября, что не намерен приносить извинения или подавать в отставку из-за своих высказываний.