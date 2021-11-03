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Пандемия COVID-19

Сенатор предложил не проводить комиссии ПАСЕ во Франции из-за вакцинной дискриминации

Сергей Кисляк отметил, что российской делегации запрещают пользоваться общественным транспортом, перемещаться по городу, разрешают находиться только в гостинице и зале проведения заседаний

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк предлагает поставить вопрос о переносе места проведения заседаний комиссий Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из Франции в те страны Европы, где нет вакцинной дискриминации и ко всем делегациям относятся уважительно.

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"То, что продолжается в настоящее время в отношении российской делегации со стороны французских властей, - неприемлемо. Это уже заставляет поставить вопрос о том, чтобы заседания комиссий ПАСЕ на территории Франции не проводить до изменения позиции властей, а перенести их [заседания] в те страны - члены Совета Европы, где ко всем делегациям относятся одинаково и уважительно", - сказал в среду Кисляк в ходе заседания комиссии ПАСЕ по правилам процедуры, в котором он принял участие в дистанционном режиме. Его позицию поддержали члены других делегаций.

Кисляк, возглавляющий сенаторскую часть российской делегации в ПАСЕ, обратил внимание на продолжающийся дискриминационный подход со стороны французских властей к делегации РФ, которой запрещают пользоваться общественным транспортом, перемещаться по городу, разрешают находиться только в гостинице и зале проведения заседаний ПАСЕ. "Такой подход к нашей делегации считаем крайне неприемлемым", - подчеркнул сенатор.

При этом он отметил, что 3-4 ноября в Будапеште организовано заседание комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, там созданы все необходимые и равные условия для работы всех делегаций. "То же касалось и Европейской конференции председателей парламентов в Афинах, где греческие власти также создали нормальные условия с учетом санитарных правил и мер безопасности при равном участии всех без исключения национальных делегаций", - подчеркнул парламентарий.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась к французским властям с просьбой разрешить ситуацию с вакцинной дискриминацией российской делегации в ПАСЕ и строго исполнять обязательства, которые они взяли на себя в связи с работой во Франции международной организации. Спикер Совфеда подчеркнула, что работать в ПАСЕ через видео-конференц-связь "менее эффективно и непродуктивно".

Теги
РоссияКисляк, Сергей ИвановичПандемия COVID-19
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