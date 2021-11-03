В Госдуме сформирована парламентская группа для контактов с Приднестровьем

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Парламентская группа для контактов с непризнанным Приднестровьем, где проживают свыше 200 тыс. российских граждан, сформирована в Госдуме. Об этом в среду сообщила пресс-служба лидера Приднестровья Вадима Красносельского после его встречи с зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артемом Туровым в Тирасполе.

"Артем Туров подчеркнул, что поддержка приднестровских россиян - это весомый мандат доверия, а общение с избирателями в предвыборный период - задел на предстоящую работу по продвижению интересов приднестровцев на различных думских площадках. По словам депутата, сформирована парламентская группа, члены которой будут работать над решением волнующих приднестровцев вопросов по конкретным направлениям. Курирует эту деятельность заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов", - говорится в сообщении.

Туров прибыл в Приднестровье с зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Мариной Оргеевой и членом комитета по охране здоровья Андреем Гороховым.

Приднестровская республика провозглашена 2 сентября 1990 года на левобережье Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Это произошло на фоне всплеска национального движения в Молдавии, где пришедший к власти Народный фронт провозгласил курс на объединение с Румынией. После распада СССР в 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось благодаря российским миротворцам.

С 1993 года Кишинев и Тирасполь ведут переговоры об урегулировании конфликта, на которых Молдавия предлагает Приднестровью статус "особого автономно-территориального образования". Власти Тирасполя настаивают на независимости и сближении с Россией, указывая, что на референдуме 2006 года за это проголосовало 97% населения региона.