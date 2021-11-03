Зампостпреда: РФ готова работать над новым режимом контроля обычных вооружений в Европе

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Россия готова к работе над новым режимом контроля над обычными вооружениями в Европе. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Россия готова к совместной работе над новым режимом контроля над обычными вооружениями в Европе, отвечающим интересам как России, так и других европейских государств", - сказал дипломат.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжая придерживаться документа 1990 года, в котором содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. Новые восточноевропейские страны альянса, которые ранее были членами Варшавского блока, не присоединились к этому договору. В результате Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения.