Дипломаты РФ и ЕС обсудили возможность заседания глав МИД ближневосточного "квартета"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил со спецпредставителем ЕС по ближневосточному урегулированию Свеном Коопмансом палестино-израильское урегулирование и возможность проведения заседания глав МИД ближневосточного "квартета" (Россия, ЕС, США, ООН). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что стороны на консультациях подтвердили необходимость улучшения социально-экономической обстановки на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также создания условий для прямых переговоров между палестинцами и израильтянами. "В этом контексте был обсужден набор возможных практических шагов по линии ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС, включая созыв заседания "квартета" на министерском уровне, нацеленных на имплементацию принципа "двух государств" - Израиля и Палестины, сосуществующих в мире и безопасности в соответствии с резолюциями ООН", - указали в министерстве.

Стороны также отметили необходимость прекращения любых односторонних шагов, в особенности поселенческой активности и подстрекательства к насилию. "Акцентирована актуальность проведения инклюзивного межпалестинского диалога, направленного на достижение национального единства на политической платформе ООП [Организации освобождения Палестины]", - добавили на Смоленской площади.

В консультациях также принял участие спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.