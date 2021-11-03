Зампостпреда РФ: США должны выдавать визы всем участникам мероприятий ООН в Нью-Йорке

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Россия настаивает на том, чтобы США выдавали визы всем делегатам, направляющимся на мероприятия ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя РФ при Отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"С разочарованием констатируем спровоцированный проблемами организационного характера, в том числе связанными с невыдачей американскими властями визы главе российской межведомственной делегации, застой в деятельности Комиссии ООН по разоружению в 2019 и 2020 годах, - сказал он. - Все вопросы, препятствующие полноценной работе комиссии, должны быть окончательно урегулированы, а недискриминационный доступ в Нью-Йорк - в штаб-квартиру ООН - должен быть обеспечен представителям всех государств - членов ООН в соответствии с обязательствами США по соглашению 1947 года о нахождении на их территории штаб-квартиры ООН".

По словам дипломата, Россия подтверждает "неизменную востребованность Комиссии ООН по разоружению как важного элемента разоруженческой триады", позволяющего детально анализировать ключевые вопросы разоружения и контроля над вооружениями, а также представлять соответствующие рекомендации Генассамблее. "Высоко оцениваем результаты работы комиссии в 2018 году. В качестве первоочередных задач комиссии рассматриваем продолжение предметной дискуссии по проблематике ядерного разоружения и мерам укрепления транспарентности и доверия в космической деятельности в целях предотвращения гонки вооружений в космосе", - отметил он.