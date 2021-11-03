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РФ предостерегла от попыток возложить вину за ситуацию в Боснии и Герцеговине на сербов

Обстановка в стране обостряется из-за безответственных действий внешних игроков, отметил представитель РФ при ООН Василий Небензя

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Россия считает, что ситуация в Боснии и Герцеговине (БиГ) обостряется из-за безответственных действий ряда внешних игроков. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Обеспокоены очередным, беспрецедентным за весь послевоенный период обострением внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине. Ситуация усугубляется безответственными действиями ряда внешних сил. В результате все достижения многолетнего и многотрудного процесса межнационального примирения оказались под серьезной угрозой, - сказал постпред. - Россия как один из гарантов Дейтонских соглашений не может оставаться безучастной к происходящему".

РФ предостерегает от попыток возложить всю вину за ситуацию в Боснии и Герцеговине только на сербов.

Теги
Босния и ГерцеговинаРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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