Посол заявил, что Россия готова строить добрососедские связи с Литвой

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Москва готова к формированию добрососедских отношений с Вильнюсом на основе взаимного уважения. Об этом посол Российской Федерации в Литве Алексей Исаков заявил в четверг в интервью русскоязычному еженедельнику "Обзор".

"Мы готовы к выстраиванию по-настоящему добрососедских связей, основанных на взаимном уважении, учете интересов друг друга, невмешательстве во внутренние дела", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что такие сдвиги в двусторонних отношениях возможны при наличии доброй воли с обеих сторон. "Естественно, [это возможно] при наличии встречных шагов Вильнюса. Пока же какого-либо позитивного движения в этом направлении со стороны литовских властей мы не наблюдаем", - сказал Исаков.

Нынешнее состояние двусторонних отношений он оценил как переживающее не лучшие времена. "Российско-литовские отношения, к сожалению, как уже неоднократно подчеркивалось нами, находятся в самой низшей точке за всю новейшую историю их существования", - отметил посол.