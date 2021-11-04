Косачев: Россия и Монголия отмечают 100 лет дружбы, неомраченной никакими проблемами

УЛАН-БАТОР, 4 ноября. /ТАСС/. Последние сто лет в истории российско-монгольских отношений являются уникальным периодом непрерывной дружбы, не омраченной никакими проблемами. Об этом заявил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на встрече с журналистами в рамках второго международного медиафорума "Добрые соседи - диалог без границ".

"Отношения между нашими народами имеют значительно более давнюю историю, чем последние сто лет. Но именно последние сто лет являются поистине уникальным периодом в этой истории отношений, потому что это действительно сто лет непрерывной дружбы, не омраченной никакими проблемами", - сказал сенатор на медиафоруме, приуроченном к 100-летию отношений России и Монголии.

Он отметил, что в этих отношениях было очень много сделано за первые 70 лет и, возможно, не так много, как хотелось бы, за последние 30 лет. "Но совершенно точно у народов двух стран и у политических лидеров двух стран, у руководителей двух стран есть обоюдное желание сделать как можно больше впредь, в будущем. Для того, чтобы эти большие планы были действительно реализованы, очень много зависит от вашей работы, в том числе совместной работы", - сказал вице-спикер СФ, обращаясь к журналистам.

По его мнению, работники СМИ могли бы находить интересные сюжеты, которые рассказывали бы о достижениях народов двух стран, видеть перспективу и то, что только задумывается, но что обязательно должно быть реализовано на практике и не стесняться указывать на проблемы, которые существуют в этой работе, на недоработки соответствующих ведомств и на пассивность соответствующих политических сил. "Вы должны быть тем прожектором, который высвечивает эти проблемы и всех нас побуждает работать максимально эффективно. Ну а мы, парламентарии, будем делать все от нас зависящее, чтобы и на уровне законодательной работы, и на уровне правоприменительной практики обеспечивать для вашей работы соответствующие условия", - сказал Косачев.

Он рассказал, что, находясь в Улан-Баторе, с удивлением узнал, что в стране не было ни одного российского корпункта, работающего на постоянной основе. "Слава богу, ситуация сейчас немного улучшится - появится постоянное представительство нашего знаменитого агентства ТАСС. Это хорошая новость, но она не может быть окончательной. Мы будем прилагать усилия к тому, чтобы и другие российские СМИ обязательно рассматривали Монголию в качестве объекта приложения своих сил через открытие своих представительств", - сказал парламентарий.