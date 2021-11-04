Косачев отметил стратегическую важность Монголии во внешней политике России

УЛАН-БАТОР, 4 ноября. /ТАСС/. Монголия играет стратегически важную роль во внешней политике РФ, однако с российской стороны уделяется недостаточное внимание к развитию этих отношений. Такое мнение высказал в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Хотел бы, во-первых, отметить стратегическую важность Монголии для России во внешней политике, во-вторых, пока еще недостаточное, к моему глубокому сожалению, внимание с российской стороны к развитию этих отношений. Я могу предположить, что то же самое можно сказать и о монгольских властях, потому что это всегда обоюдный процесс, но я не имею права давать оценок действиям монгольских властей, поэтому берусь оценить только одну половину этой ситуации", - сказал сенатор на встрече с журналистами в рамках второго международного медиафорума "Добрые соседи - диалог без границ", который приурочен к 100-летию отношений России и Монголии.

Он отметил, что Россия настойчиво и последовательно приглашает Монголию "к более полномасштабному участию во всех интеграционных структурах с российским участием". По словам вице-спикера Совфеда, это Евразийский экономический союз, где готовятся решения по свободной экономической зоне, Шанхайская организация сотрудничества и ОДКБ. "Россия заинтересована в максимально высокой степени участия, подключения Монголии к работе в этих интеграционных структурах. Все остальное - поле для принятия решений монгольскими властями", - сказал Косачев, подчеркнув важность такого участия, когда речь идет "об отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства".

Парламентарий убежден, что движение вперед в этом направлении будет сказываться на всех сферах российско-монгольского сотрудничества.

Косачев также указал на имеющийся дисбаланс в торгово-экономических отношениях двух стран. "Этот дисбаланс виден невооруженным взглядом. Справедливости ради замечу, что год за годом объемы торгово-экономического сотрудничества, за исключением прошлого "ковидного" года, нарастают. Хотя дисбаланс при этом сохраняется. С моей точки зрения, это должно быть предметом взаимной обеспокоенности и взаимных действий", - сказал он, добавив, что бизнесмены двух стран должны более активно искать возможности для взаимовыгодного сотрудничества.