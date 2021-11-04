Посольство России в Эфиопии работает в штатном режиме

ПРЕТОРИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Посольство России в столице Эфиопии Аддис-Абебе работает в штатном режиме. Об этом заявил в четверг ТАСС официальный представитель российской миссии.

"Работаем в нормальном режиме, штатно, - сказал официальный представитель. - Обращений граждан России в посольство об оказании помощи в связи с нынешними событиями в стране не было".

В минувший вторник власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения в связи с опасениями по поводу возможного наступления повстанцев на Аддис-Абебу.

В распространенном в четверг сообщении МИД Эфиопии отмечается, что введение чрезвычайного положения никак не скажется на статусе сотрудников зарубежных официальных миссий и представительств, которые защищены Венской конвенцией и ее положениями о неприкосновенности и иммунитете.

Между тем посольство США в Аддис-Абебе сообщило, что Госдеп разрешил добровольный выезд из Эфиопии тем сотрудникам дипломатической миссии и членам их семей, которые не задействованы в текущей работе.

Сомалийский новостной портал Somali Guardian передал, что в четверг в Аддис-Абебу прибыл спецпосланник США в странах Африканского Рога Джеффри Фелтман. По данным электронного издания, Фелтман проведет в эфиопской столице два дня и встретится с премьер-министром страны Абием Ахмедом с целью добиться мирного урегулирования ситуации.

Наступление повстанцев

Повстанцы Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, в ходе которого они захватили ряд городов в штате Амхара.

Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе. Командование Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня, однако ситуация может измениться. В свою очередь руководство "Армии освобождения Оромо" (союзник НФОТ) заявило, что ее отряды намерены подойти и окружить Аддис-Абебу.

Портал Somali Guardian передал в четверг, что в "Армию освобождения Оромо" идет приток новых бойцов, которые дезертируют из федеральных частей. Так, по его данным, 3 ноября 1 165 военнослужащих перешли на сторону сепаратистов. Подтвердить или опровергнуть данную информацию из независимых источников пока не удается.