Небензя: борьба с терроризмом в мире должна идти без политизации и двойных стандартов

ООН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия выступает за то, чтобы международное сотрудничество в борьбе с терроризмом строилось без политизации и двойных стандартов. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании, посвященном 20-летию учреждения Контртеррористического комитета Совета Безопасности всемирной организации.

По словам российского постпреда, комитет на практике доказал свою эффективность, прежде всего в осуществлении должного контроля за выполнением профильных резолюций СБ ООН.

"Приходится с сожалением констатировать, что даже при наличии таких действенных инструментов мониторинга и международного сотрудничества угроза терроризма не спадает, а продолжает эволюционировать, приспосабливаясь к меняющимся реалиям", - сказал Небензя.

"Убеждены, что стоящие сегодня перед мировым сообществом задачи на направлении борьбы с терроризмом, в том числе в деле обеспечения антитеррористической защищенности граждан, а также целых стран и регионов со всей очевидностью свидетельствуют о необходимости добросовестного следования приоритетам межгосударственного взаимодействия в данной сфере, заложенным в резолюции СБ ООН 1373", - заявил дипломат.

Небензя подчеркнул, что российский подход при этом остается неизменным. "Последовательно выступаем за то, чтобы международное антитеррористическое сотрудничество строилось на объединительных началах, без политизации и двойных стандартов, при центральной координирующей роли ООН. Особая роль в этой работе отводится региональным организациям", - сказал постпред РФ.