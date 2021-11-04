МИД РФ назвал провокативным заявление Гааги в связи с ситуацией вокруг журналиста Веннинка

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Москва рассматривает как провокативные заявления официальных лиц Нидерландов в связи с ситуацией вокруг журналиста Тома Веннинка, покидающего Россию из-за нарушений, так как вся фактическая информация была доведена до официальной Гааги. Об этом сообщили в четверг ТАСС в МИД РФ.

"Заявления Нидерландов рассматриваем как провокативные, учитывая, что вся фактическая информация как до журналиста, так и до официальной Гааги была доведена", - указали в министерстве.

Комментируя причину высылки журналиста из страны, в МИД РФ рассказали, что Веннинк, проработавший в РФ шесть лет, отказался соблюдать российские законы. "В ноябре 2019 года голландец не встал на миграционный учет в сроки, утвержденные законодательством. Хотя, будучи в России к тому времени уже не один год, не мог быть не в курсе этих требований", - отметили на Смоленской площади.

В министерстве также информировали, что в январе 2020 года он посетил Чукотский автономный округ без согласования с местными властями. "Как известно, данный округ входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранных граждан, о чем корреспондент был уведомлен в разговоре с представителями Чукотского АО еще до своей поездки. Однако эта информация, а также наличие у него уже одного административного правонарушения не помешали Веннинку в очередной раз нарушить законодательство России", - отметили в МИД РФ.

"Эти административные правонарушения стали причиной принятия МВД соответствующего решения о закрытии въезда голландцу в полном соответствии с российским законодательством", - подчеркнули в министерстве.

Ситуация вокруг журналиста

В четверг нидерландская газета Volkskrant сообщила, что ее корреспондент Том Веннинк покинул территорию РФ после отзыва у него разрешения на проживание из-за административных правонарушений.

По их данным, Веннинк вернулся в Нидерланды в среду. Ему запрещен въезд в Россию до января 2025 года. В МИД Нидерландов выразили сожаление в связи с этой ситуацией.