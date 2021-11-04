Постпред РФ призвал страны ОБСЕ отказаться от выдворения и запретов на въезд журналистам

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Государствам - участникам ОБСЕ необходимо прекратить насилие против журналистов и отказаться от их выдворения, а также несанкционированных задержаний. С таким призывом выступил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, говоря на постоянном совете ОБСЕ в Вене на тему отмечавшегося 2 ноября Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

"Призываем государства - участников ОБСЕ прекратить насилие в отношении журналистов, не применять запреты на въезд, выдворения, несанкционированные задержания, отказы в аккредитации репортеров", - сказал Лукашевич.

Он подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что защита представителей СМИ является политическим обязательством всех государств, которое не должно становиться заложником конъюнктурных настроений. "Предлагаем рассматривать вопрос борьбы с преступлениями против журналистов как нашу общую задачу", - резюмировал дипломат.