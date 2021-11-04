Косачев считает, что России и Монголии нужно из века в век переносить свои дружеские связи

УЛАН-БАТОР, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Монголия не могут подвести своих предков, им необходимо передавать свои дружеские отношения из столетия в столетие. Об этом заявил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на открытии 61-х Дней монголо-российской дружбы и сотрудничества накануне празднования столетия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Я не знаю для России ни одной другой страны, с которой у нас было бы уже столетие непрерывной, ничем не омраченной дружбы. Это потрясающе. Более того, я не припомню никакой другой пары государств в мире, которые бы могли гордиться столетними отношениями дружбы, - подчеркнул Косачев. - У нас нет ни малейшего права подвести наших предков. То, что мы получили из их рук, мы, конечно же, должны нести дальше из поколения в поколение, из десятилетия в десятилетие, уж простите меня за пафос, из столетия в столетие".

Вице-спикер Совета Федерации выразил уверенность, что так тому и быть. "Я с удовольствием объявляю Дни дружбы и сотрудничества между народами Монголии и России открытыми", - добавил он.

На торжественной церемонии генеральный директор компании "Монгол глобал" Баасанжавын Ганбаяр передал советнику посольства России в Монголии, главе представительства Россотрудничества в Улан-Баторе Амгалану Базархандаеву макет памятника "По дорогам войны", установленного на Поклонной горе в Москве, для Русского дома по случаю столетия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Мероприятие прошло во Дворце культуры. После официальной части на сцену вышли Государственный академический ансамбль танца "Алан" и танцевальная группа Кубанского казачьего хора, выступления которых вызвали восхищение и овации у монгольской публики.