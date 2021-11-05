В Крыму уверены, что жители полуострова и белорусы могут сотрудничать во многих сферах

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Жители Крыма и Белоруссии могут сотрудничать во многих сферах, выразил уверенность в беседе с корреспондентом ТАСС спикер Госсовета полуострова Владимир Константинов.

"Крымчане с белорусами являются друзьями, у нас никаких сомнений нет. Думаю, у нас найдется много общих тем и сфер для плодотворного сотрудничества. Все, что для этого нужно, - политическая воля. Не сомневаемся в том, что у президента Белоруссии она есть", - сказал Константинов.

Он отметил, что в Крыму всегда готовы принимать друзей.

"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы [президент Белоруссии] Александр Григорьевич Лукашенко своими глазами посмотрел на то, как и чем живет российский Крым, убедился в том, насколько мы открыты к сотрудничеству и к самым тесным, братским отношениям", - добавил Константинов.

Лукашенко 4 ноября "пожаловался" президенту России Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства. Путин откликнулся на просьбу Лукашенко, заверив, что всегда будет рад такому визиту. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил ТАСС, что у президента Белоруссии давно есть приглашение посетить Крым.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели санкции против России, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона на международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.