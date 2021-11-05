Володин: принцип распределения постов в Думе между фракциями можно закрепить в законе

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Принцип сбалансированного распределения должностей в Госдуме между фракцией парламентского большинства и оппозицией следовало бы закрепить законодательно. Об этом в опубликованном в пятницу интервью порталу Znak.com заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что "в истории современной России в Государственной думе не всегда удавалось сформировать представительство партии большинства". "Сегодня большинство у партии "Единая Россия". Это выбор наших граждан", - отметил он.

"Но представители оппозиционных фракций обладают возможностями влиять на принятие решений: они входят в состав Совета Государственной думы, занимают руководящие должности [первый заместитель и заместители председателя Госдумы], руководят половиной комитетов, их представители являются первыми заместителями и заместителями председателей комитетов", - указал Володин.

Спикер заметил, что инициатором такого подхода к структуре палаты и выстраиванию баланса был президент РФ Владимир Путин. "Исходя из наработанного опыта, возможно, правильно будет в будущем закрепить этот принцип законодательно. Это необходимо для того, чтобы представители всех парламентских партий, за которые голосуют граждане, могли участвовать в обсуждении и принятии решений", - сказал он.

В своем телеграм-канале Володин также подчеркнул, что "оппозиция по определению должна быть конструктивной". Спикер отметил, что каждый депутат "становится представителем народа во власти", он наделяется властными полномочиями независимо от того, от какой партии он был выдвинут. "Поэтому он должен их эффективно реализовывать в интересах людей, а не находиться в оппозиции к исполнению своих обязанностей, которые он взял на себя, избравшись депутатом", - уверен Володин.

"Если посмотреть на законодательство стран, обладающих реальным суверенитетом, а их немного - менее 10, то увидите, что там сделано все, чтобы не допустить деструктивные силы в политику", - резюмировал он.