Володин: законопроект о региональной власти обяжет создать в регионах контрольные органы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Законопроект о региональной власти обяжет регионы создавать у себя контрольно-счетные органы, а органы прокуратуры получат право законодательной инициативы. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Приведу в первую очередь то, что коснется законодательной власти в плане парламентского контроля. Впервые вводится норма, которая обязывает организовывать контрольно-счетные органы в регионах, которые должны будут заниматься вопросами контроля региональных бюджетов, внебюджетных фондов", - сказал Володин. Политик заметил, что "раньше это все отдавалось на усмотрение регионов", где-то счетные палаты создавались, а где-то нет.

Кроме того, продолжил председатель Госдумы, сегодня регион решает, предоставить органам прокуратуры возможность законодательной инициативы или нет. "В законопроекте предоставляется такое право органам прокуратуры в обязательном порядке. И мы считаем, это правильно, потому что прокуратура исполняет контрольно-надзорные полномочия и сталкивается с правоприменительной практикой, видя, допустим, несовершенство закона, какие-то его слабые стороны", - пояснил он.

"Вообще, еще раз хочу подчеркнуть, что это базовый закон, он рамочный, потому что предоставляет возможности региональным парламентам принимать решения, исходя из специфики региона, исходя из их понимания решения вопроса, но есть ряд положений, которые носят обязательный характер", - заключил Володин.

Законопроект о региональной власти был ранее рекомендован к принятию в первом чтении комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, его рассмотрение на пленарном заседании нижней палаты запланировано на 9 ноября. Документ был внесен главой комитета Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.