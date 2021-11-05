Путин заявил, что расширение связей РФ и Монголии упрочит мир на евразийском континенте

УЛАН-БАТОР, 5 ноября. /ТАСС/. Дальнейшее наращивание сотрудничества России и Монголии идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху по случаю столетнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами. Текст поздравления был зачитан на торжественном приеме, который прошел в пятницу в пятизвездочной гостинице Улан-Батора Shangri-La.

"Примите искренние поздравления по случаю знаменательного юбилея - 100-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, - говорится в поздравлении. - Уверен, что дальнейшее наращивание конструктивного и многопланового российско-монгольского сотрудничества в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов и идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте".

Плодотворное взаимодействие

Путин напомнил, что подписанное 5 ноября 1921 года соглашение в Москве стало первым актом международного признания современной монгольской государственности и создало условия для развития по-настоящему дружественных, добрососедских двусторонних связей.

"Наши отцы и деды плечом к плечу сражались с агрессорами на Халхин-Голе, вместе вынесли суровые испытания Второй мировой войны. В мирные годы был накоплен уникальный опыт плодотворного взаимодействия на самых различных направлениях", - добавил он.

Президент РФ подчеркнул, что сегодня отношения между двумя странами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. "Налажена эффективная координация усилий в решении актуальных вопросов региональной повестки дня", - отметил президент.

Кроме того, он пожелал монгольскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а гражданам Монголии - благополучия и процветания.

На торжественном приеме присутствовал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, посол России в Монголии Искандер Азизов, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.