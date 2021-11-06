Зампостпреда РФ при ООН: "ядерная пятерка" согласует позиции по нераспространению

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. "Ядерная пятерка" (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) ведет активную работу перед грядущей конференцией Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по согласованию своих позиций в рамках этого международного соглашения. Об этом заявил российским журналистам заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, представлявший Россию на заседаниях Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

"Работа в формате "ядерной пятерки" идет достаточно активно, обсуждается целый ряд серьезных вопросов, которые ядерные страны - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция - хотят согласовать и представить по ним согласованное мнение или общее видение проблем уже на обзорной конференции ДНЯО", сказал он.

Российский дипломат отметил, что по обзорной конференции ДНЯО ядерные государства выступают "достаточно согласованно", в частности, им удалось "согласовать три заявления, которые были озвучены в ходе заседания Первого комитета: заявление по Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), заявление о запрещении производства расщепляющегося материала для создания ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств, а также заявление о зоне свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии - по так называемому Бангкокскому договору".

При этом государства, которые одновременно являются участниками договоров как о нераспространении, так и о запрещении ядерного оружия, в своих позициях ориентировались еще и на первую конференцию ДЗЯО, которая должна состояться во второй половине марта. "Это два знаковых события, которые определяли во многом характер дискуссии, в первую очередь по вопросам ядерного разоружения и нераспространения, а также повлияли на содержание тех документов, которые представлялись в разделе "ядерные вооружения", - резюмировал Белоусов.

Обзорная конференция по ДНЯО проводится раз в пять лет. Десятая встреча должна была пройти в Нью-Йорке в мае 2020 года и продлиться три недели, но из-за пандемии коронавируса была сначала перенесена на август 2021 года, сейчас же она запланирована на 4-28 января 2022 года. Участниками ДНЯО является 191 страна.