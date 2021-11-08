Лавров: РФ готова к диалогу с руководством Германии независимо от его партийного состава

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия готова к конструктивной работе с руководством Германии вне зависимости от его партийной и иной принадлежности. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участникам 26-го заседания российско-германского форума "Потсдамские встречи", который проходит в Москве.

"Берлин остается для Москвы важным международным партнером. Всегда открыты к конструктивному диалогу с руководством Германии вне зависимости от его партийно-персонального состава, - отметил министр. - Заинтересованы в выстраивании взаимоуважительных и стабильных отношений. Рассчитываем на аналогичный встречный настрой".

Лавров подчеркнул, что форум является значимой площадкой для обмена мнениями видных представителей политических, деловых, общественных кругов России и Германии по широкому спектру вопросов. "В нынешние непростые времена востребованность вашей работы, направленной на формирование объединительной повестки дня, трудно переоценить, - добавил он. - Уверен, что заседание "Потсдамских встреч" внесет полезный вклад в развитие российско-германских связей в области общественной дипломатии и обогатит двустороннюю повестку дня свежими идеями и инициативами".