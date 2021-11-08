Россия осудила покушение на премьер-министра Ирака

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия осуждает террористическую вылазку с целью покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми и готова укреплять сотрудничество с Багдадом в борьбе с терроризмом. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Решительно осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке. Подтверждаем готовность к укреплению практического взаимодействия с иракскими партнерами в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Отмечаем важность активизации коллективных международных усилий с целью эффективного и бескомпромиссного противодействия этой глобальной угрозе", - говорится в комментарии.

Официальный представитель МИД РФ также призвала ведущие политические силы Ирака к сдержанности и поиску взаимоприемлемых решений проблем, которые обострились после выборов 10 октября. "Рассчитываем на скорейшее достижение договоренности о формировании нового дееспособного правительства, которое будет опираться на поддержку всех основных политических партий и этноконфессиональных групп Ирака", - резюмировала она.

Заместитель премьер-министра Ирака, министр иностранных дел страны Фуад Хусейн проинформировал по телефону спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова о совершенном покушении на аль-Казыми, говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося 7 ноября разговора.

"В ходе беседы Хусейн поделился информацией о совершенном покушении на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми путем ударов с беспилотных летающих аппаратов по его резиденции, расположенной в "зеленой зоне" Багдада. С российской стороны была подтверждена солидарность с руководством и народом Ирака в борьбе с терроризмом, отмечена важность сплочения иракского общества в противостоянии любым попыткам дестабилизации ситуации в стране", - говорится в документе.

Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов, стоящих на повестке российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, иракскую часть которой возглавляет Хусейн.

Разговор состоялся по инициативе иракской стороны.

О покушении

Покушение на иракского премьера было совершено в ночь на воскресенье. Резиденция аль-Казыми, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в Twitter.

По информации телеканала Al Arabiya, беспилотники были направлены с территории северного пригородного района иракской столицы, примерно в десяти километрах от "зеленой зоны". В результате атаки пострадали не менее семи человек.