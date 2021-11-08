Лавров: РФ считает неприемлемыми призывы не признавать итоги всеобщих выборов в Никарагуа

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия считает призывы не признавать итоги всеобщих выборов в Никарагуа неприемлемыми и решительно осуждает такую линию других государств. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Относительно выборов, которые вчера прошли в Никарагуа, мы направляли наблюдателей. <...> И по их свидетельству, выборы прошли организованно, в полном соответствии с никарагуанским законодательством в этой области. <...> Как я понимаю, руководство Белого дома буквально вчера вечером, когда выборы завершились, выступило с отказом их признавать и призвало все другие страны поступить таким же образом. Считаем это неприемлемым и такую линию мы решительно осуждаем", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что в соответствии с Конституцией Никарагуа, носителем суверенитета является народ. "И только он, в данном случае народ Никарагуа, имеет право судить о легитимности избирательного процесса в своей собственной стране", - добавил он.

Министр также напомнил, что давление на Никарагуа началось "ни сегодня, ни вчера, а еще в 2018 году, когда Никарагуа стал объектом неприкрытого вмешательства в свои собственные внутренние дела. И, к сожалению, попытки свергнуть нынешнее руководство Никарагуа продолжаются и особо не камуфлируются".

"Еще одна авантюра по так называемым цветным революциям, по смене режима теперь уже в Никарагуа едва ли добавит стабильности и процветания этому региону", - резюмировал глава МИД РФ.

В воскресенье в Никарагуа прошли всеобщие выборы. Более 4,5 млн избирателей 6,5-миллионной страны голосовали за кандидатов на пост президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Никарагуа и Центральноамериканского парламента. Помимо альянса во главе с "Сандинистским фронтом национального освобождения", от которого баллотируется в президенты действующий глава государства Даниэль Ортега, в кампании участвовали еще шесть политических партий, включая одну региональную.

За ходом голосования наблюдали контролеры от всех политических сил, участвующих в выборах, и более 200 независимых наблюдателей из России, Абхазии, Южной Осетии, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки.