Захарова: критикующей Минск за беженцев Варшаве надо вспомнить свои действия в Ираке

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Польским политикам вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на границе Польши, стоит вспомнить свои недальновидные действия по вторжению в Ирак. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак", - подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что "более двух тысяч польских солдат" вторглись в это суверенное государство "устанавливать демократию". "Почему сегодня не принять как минимум столько же "благодарных иракцев", чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?" - отметила Захарова.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.

В понедельник утром группа до тысячи беженцев с вещами двигалась по территории Белоруссии вдоль трассы к границе с Польшей. Власти Белоруссии сообщили, что иностранцы, находящиеся вблизи границы с Польшей, заявляют о намерении попасть на территорию сопредельной страны и реализовать право на получение статуса беженца в ЕС. Польша в связи с наплывом беженцев привела войска территориальной обороны в состояние повышенной готовности.