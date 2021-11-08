Эксперт: РФ стала безальтернативным посредником в урегулировании карабахского конфликта

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия единственная из сопредседателей минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта выполнила свою роль во время 44-дневного вооруженного противостояния в 2020 году, а позже выступила безальтернативным посредником между армянской и азербайджанской сторонами. Такое мнение в понедельник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"По сути дела, из сопредседателей минской группы ОБСЕ только Россия выполнила свои функции. У Франции была довольно ангажированная позиция - она занимала больше проармянскую позицию в переговорном треке. США были заняты внутренней политикой - 5 ноября [2020 года] проходили выборы президента. Страна была полностью погружена во внутриполитические баталии и совершенно выбыла из какого-либо участия в урегулировании карабахского конфликта, - отметил эксперт. - Иран делал предложения, но в чем заключался иранский план по урегулированию, так и осталось секретом, ни к каким подвижкам эти инициативы не привели. Россия осталась безальтернативным игроком, который был все время на связи со сторонами, Москва пыталась предлагать пути урегулирования и в конечном итоге закрепила за собой статус главного посредника в урегулировании карабахского конфликта".

Собеседник агентства напомнил, что 9 октября 2020 года в Москве прошли многочасовые переговоры глав МИД России, Азербайджана и Армении. Собеседникам удалось согласовать перемирие, однако оно продлилось лишь несколько часов. Позже, обратил внимание эксперт, ретроспективная оценка показала, что контакты между сторонами не прекращались на протяжении всего конфликта, и каждый раз на повестке дня были предложения о его окончании при условии передачи Азербайджану территорий, находившихся под контролем армянской стороны. Однако Армения все время отвергала эти инициативы до того, как 8 ноября город Шуша перешла под контроль азербайджанских сил. После этого стало понятно, что война для армянской стороны проиграна, констатировал специалист.

"В случае продолжения конфликта после падения Шуши было бы огромное количество жертв. В Карабахе оставалось еще около 20 тыс. мирных жителей, поэтому возникла угроза серьезной гуманитарной катастрофы, и в таких условиях Пашинян согласился подписать соглашение о прекращении боевых действий. Все эти этапы проходили при непосредственном участии России. РФ отслеживала ситуацию, находилась в постоянном контакте с конфликтующими сторонами и пыталась найти точки соприкосновения", - добавил эксперт.

Кто стал сильнее?

Старший научный сотрудник ИМЭМО также оценил постконфликтную ситуацию в регионе с точки зрения укрепления позиций Москвы и Анкары. Россия, по словам специалиста, усилила свою роль, выступив равноудаленным посредником. Кроме того, после завершения боевых действий на территорию Карабаха вошел российский миротворческий контингент, добавил Притчин. Вместе с тем посредническая миссия является делом неблагодарным и очень сложным, констатировал специалист, поскольку трудно одновременно соответствовать ожиданиям обеих противоборствующих сторон.

"Даже в Армении не все однозначно воспринимают миротворческую миссию, несмотря на то, что она является единственным гарантом безопасности армянского населения Нагорного Карабаха, которое продолжает там жить. Россия фактически спасла порядка 20 тыс. армян Карабаха, которые оставались Степанакерте, жизни азербайджанских солдат, которые остановились и не стали дальше воевать, об этом вообще никто не говорит ни в Армении, ни в Азербайджане, - уточнил аналитик. - Вклад России неоспорим, но при этом каждая из сторон считает, что Москва должна больше поддерживать ее позицию".

Турция же, выступив однозначно на стороне Азербайджана, также получила большие возможности для расширения влияния в Закавказье, отметил Притчин. Турецкие компании активно участвуют в восстановление территорий, перешедших под контроль Азербайджана. "Но при этом у Турции все равно с точки зрения регионального присутствия есть пробел, поскольку Анкара не может выстроить отношения с Ереваном", - указал эксперт.

Границы и коридоры

По словам специалиста, на запланированных переговорах президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна основными темами, вероятно, станут делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы и разблокирование транспортных коридоров в Закавказье.