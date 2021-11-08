Спецпредставитель США по Афганистану посетит Москву 15 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст 15 ноября посетит Москву с рабочим визитом. Об этом сообщил в понедельник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Подтверждаю", - сказал дипломат, комментируя соответствующую информацию.

Томас Уэст в свою очередь объявил, что намерен посетить Россию.

"Во время предстоящей поездки я планирую посетить, Пакистан, Россию и Индию", - сказал Уэст на телефонном брифинге для журналистов.

В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Уэст во время телефонного разговора с российским визави Кабуловым выразил желание обязательно вступить в контакт с российской стороной и приехать в Россию.