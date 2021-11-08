Лавров и глава МИД Греции обсудили актуальные вопросы взаимодействия

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник в ходе телефонного разговора с главой МИД Греции Никосом Дендиасом обсудил актуальные вопросы взаимодействия двух стран. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Дана высокая оценка российско-греческому политическому диалогу на высшем и высоком уровне, обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в различных сферах, - говорится в сообщении. - В целях развития отраслевых связей подчеркнута востребованность своевременного проведения XIII сессии Смешанной Российско-Греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и заседаний ее рабочих групп".

Как добавили в министерстве, был отмечен вклад России как надежного, проверенного временем поставщика энергоресурсов на греческий рынок, а также выражен настрой на реализацию насыщенной программы Года истории Россия - Греция, который проходит под патронатом президента РФ и премьер-министра Греции.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по международной и региональной проблематике. Условлено продолжить конструктивное взаимодействие на многосторонних площадках и межмидовские контакты", - указали в дипведомстве.