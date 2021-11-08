Лавров и глава МИД Армении провели разговор накануне годовщины прекращения огня в Карабахе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в преддверии годовщины принятия трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе провели разговор по телефону, в ходе которого обсудили ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

"Министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 ноября 2020 года", - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Как указали в министерстве, главы внешнеполитических ведомств также затронули актуальные вопросы российско-армянского союзнического взаимодействия, отдельные аспекты региональной и международной проблематики.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, десятки тысяч жителей, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись обратно.

9 ноября 2021 года исполняется ровно год со времени прекращения военных действий в регионе.