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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Лавров и глава МИД Азербайджана провели разговор накануне годовщины соглашения по Карабаху

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в преддверии годовщины принятия трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе провели разговор по телефону, в ходе которого обсудили ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

"Министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня", - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, десятки тысяч жителей, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись обратно.

9 ноября 2021 года исполняется ровно год со времени прекращения военных действий в регионе.

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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