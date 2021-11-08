Постпред РФ сожалеет, что США не будут участвовать в конференции по ОМУ на Ближнем Востоке

ВЕНА, 8 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил в понедельник сожаление, что США приняли решение не участвовать в конференции о зоне, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ), на Ближнем Востоке.

"США объявили, что они не примут участие в конференции о зоне, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке. Вызывающее сожаление и неоправданное решение противоречит интересам нераспространения и подрывает доверие к США в качестве соавтора резолюции 1995 года по Ближнему Востоку", - отметил Ульянов у себя в Twitter.

Конференция по вопросу создания свободной от ОМУ зоны на Ближнем Востоке планируется в конце ноября - начале декабря в Нью-Йорке.