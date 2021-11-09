Лавров заявил, что проект "Байтерек" откроет Казахстану путь в клуб космических держав

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Космический ракетный комплекс "Байтерек", создаваемый совместно с Россией, сделает Казахстан мировой космической державой. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Россия и Казахстан: сотрудничество без границ", опубликованной во вторник в "Российской газете".

"Стратегическое значение имеют особо важные совместные проекты, - говорится в публикации. - В сфере освоения околоземного пространства речь идет о создании национальной космической программы "Байтерек", которая откроет Казахстану путь для вступления в клуб мировых космических держав".

Как указал Лавров, согласно плану в 2023 году с космодрома "Байконур" будут осуществлены пуски российской перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". "Работа на этом направлении будет способствовать появлению в республике новых наукоемких кластеров с сопутствующим кумулятивным эффектом для экономики и социальной сферы", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что "на фоне ускорения научно-технологического прогресса российско-казахстанские связи сориентированы на модернизацию и объединение производственных мощностей, обмен наукоемкой продукцией, увеличение в товарообороте доли несырьевых товаров и изделий с высокой добавленной стоимостью". "Многое делается "на рельсах" прямой промышленной кооперации, в том числе по линии военно-индустриального комплекса. Такие "горизонтальные" связи - ценный актив наших союзнических отношений", - считает глава российского МИД.