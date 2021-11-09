Лавров считает, что внешние силы пытаются подорвать связи России и Казахстана

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Проявления национализма по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана зачастую являются результатом информационного воздействия внешних сил, которые стремятся подорвать связи Москвы и Нур-Султана. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Россия и Казахстан: сотрудничество без границ", опубликованной во вторник в "Российской газете".

"К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией", - отметил министр.

Он подчеркнул, что уровень двусторонних отношений "позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры". "Для этого задействуем прямые каналы связи - по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран", - указал Лавров.

По его словам, Россия и Казахстан на протяжении новейшей истории демонстрируют "значительные успехи в консолидации общества, упрочении межнациональной гармонии". Глава МИД РФ также обратил внимание на то, что поддерживать связи народов двух стран помогают русскоязычная община в Казахстане и казахстанская - в России. Как отмечается в статье, обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка.

"По Конституции Республики Казахстан русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом. Продолжим оказывать многоплановую поддержку школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов и специалистов со знанием русского языка", - заключил министр.