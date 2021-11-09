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Мишустин обсудил с премьером Монголии двустороннее торгово-экономическое сотрудничество

В правительстве сообщили, что также обсуждалась тема укрепления взаимодействия Евразийского экономического союза и Монголии

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, сообщается во вторник на сайте российского кабмина.

Согласно сообщению, премьеры "обсудили актуальные вопросы российско-монгольского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в энергетике, агропромышленном комплексе, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях".

Также обсуждалась тема укрепления взаимодействия Евразийского экономического союза и Монголии, отметили в правительстве. Кроме того, премьеры обменялись поздравлениями в связи со столетием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияМонголияОюун-Эрдэнэ, Лувсаннамсрайн
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