Российские сенаторы рассказали, как прошли выборы в Никарагуа

МАНАГУА, 9 ноября. /ТАСС/. Голосование на всеобщих выборах в Никарагуа прошло цивилизованно и согласно законодательству страны. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказали в понедельник российские сенаторы, наблюдавшие за волеизъявлением в составе национальной делегации.

По словам председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Наталии Косихиной, "негативно настроенные страны" еще до выборов вмешивались в электоральный процесс в Никарагуа, давая "некорректные комментарии". "У меня самой были двойственные впечатления о стране и ее развитии, - сказала сенатор. - Поэтому было делом чести принять участие, оценить открытость и прозрачность выборов, насколько люди сами принимают решение и участвуют в выборном процессе. И мы получили ответы на все свои вопросы: открыто, прозрачно, цивилизованно, согласно законодательству государства".

Она поделилась наблюдением, что "в Никарагуа молодежь активно проявляла свою позицию и шла голосовать с раннего утра". "Здесь молодые люди сами понимают, что за ними будущее, время быстро летит, и они уже завтра будут руководить страной", - добавила сенатор.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев отметил, что наблюдатели от России "заранее готовились, изучали Конституцию и законодательство Никарагуа, в том числе электоральное". "По результатам нашей работы можно сказать, что выборы были действительно транспарентные и открытые, проходили под пристальным контролем наблюдателей и освещались многочисленными СМИ".

По его словам, сенаторы посетили около 60 избирательных комиссий, пообщались с избирателями, многие из которых "хорошо отзывались о России". Как заметила Косихина, между двумя странами "сложились братские отношения с замечательными традициями"

В рамках визита члены Совета Федерации также встретились с председателем Национальной ассамблеи Никарагуа Густаво Поррасом, а также председателем Центральноамериканского парламента от Никарагуа Даниэлем Ортегой Рейесом.

Выборы в Никарагуа

7 ноября в Никарагуа прошли выборы президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи и Центральноамериканского парламента. По результатам обработки 97,74% процентов бюллетеней партия "Сандинистский фронт национального освобождения" во главе с действующим президентом Даниэлем Ортегой получила поддержку 75,92% избирателей при явке 65,23%. Окончательные итоги выборов будут опубликованы до 26 ноября.

Ход голосования сопровождали контролеры от всех политических сил, участвующих в выборах, и более 200 независимых наблюдателей, в том числе из России, Абхазии, Южной Осетии, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки.

США и ЕС заранее поставили под сомнение результаты выборов из-за отказа властей Никарагуа провести избирательную реформу по западным стандартам, лишения регистрации нескольких политических партий и ареста ряда потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции. Никарагуанское руководство считает такие обвинения вмешательством во внутренние дела страны.