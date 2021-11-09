Посольство России в Латвии раскритиковало планы переноса памятника советским воинам

РИГА, 9 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Латвии во вторник подвергло резкой критике прозвучавшее со стороны руководства Екабпилсской краевой думы желание перенести из центра города на братское кладбище памятник советским воинам. Этот мемориальный комплекс находится под защитой российско-латвийского межправительственного соглашения, указывает диппредставительство.

"Обратили внимание на появившиеся в латвийской прессе всякого рода инсинуации на тему переноса советского братского захоронения в городе Екабпилсе и установленного на нем памятника, с постамента которого в ночь на 24 февраля 2021 года с использованием тяжелой строительной техники было похищено артиллерийское орудие. В этой связи хотели бы "остудить" некоторые горячие головы и напомнить, что проведение каких-либо работ и манипуляций в отношении данного мемориального комплекса, находящегося под защитой российско-латвийского межправительственного соглашения, в обязательном порядке требует согласования с российской стороной", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook посольства.

"Призываем местные компетентные структуры предпринять исчерпывающие шаги по устранению последствий данного акта вандализма и предотвращению подобных действий в будущем в соответствии с обязательствами Латвии по обеспечению сохранности мемориальных сооружений и мест захоронений советских воинов. По-прежнему ожидаем официального ответа латвийской стороны с информацией о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении этой варварской акции", - отмечает посольство РФ.

Председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис ранее сообщил, что самоуправление хотело бы перенести из центра города на братское кладбище памятник советским воинам. Однако без разрешения России этот процесс невозможен и будет считаться противозаконным.

Как сообщила ТАСС председатель городского общества поддержки ветеранов Лидия Амосова, установленную на мемориале пушку вывезли трактором, вероятно, в ночь на 24 февраля. Земгальское региональное управление Госполиции Латвии начало уголовный процесс по факту кражи. В начале марта полиция заявила, что в ходе расследования был установлен возможный виновник, который признался в произвольном демонтаже пушки с мемориала. Кроме того, была идентифицирована тракторная техника, с помощью которой был проведен демонтаж, и установлено возможное местонахождение пушки в реке Даугава. Летом полиция сообщила, что все еще продолжает поиски украденной пушки. При этом экс-мэр Крустпилсского края, где расположен Екабпилс, Гундарс Калве ранее косвенно подтвердил, что связан с исчезновением пушки с мемориала.

Мемориал освободителям и Героям Советского Союза расположен в Крустпилсском парке. Он был сооружен в 1973-1976 годах и торжественно открыт 7 ноября 1976 года. Здесь установлен памятник с барельефом - картой боев за город, - а также десять гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Неподалеку находится братская могила, на которой и установлен памятник с пушкой.