Главы МИД РФ и Белоруссии подписали программу согласованных действий во внешней политике

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей подписали в среду постановление совместного заседания коллегий дипведомств двух стран, Программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы.

Церемония подписания прошла в Доме приемов МИД РФ по итогам заседания коллегий дипломатических ведомств двух стран.

Стороны также подписали план консультаций между двумя дипведомствами на 2022 год.