МИД РФ: новый раунд переговоров по Сирии пройдет после 20 декабря

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Очередной раунд консультаций по Сирии в астанинском формате должен пройти в Нур-Султане в 20-х числах декабря. Об этом сообщил в среду ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Рассчитываем, что такая встреча пройдет после 20 декабря, - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Участие министра [иностранных дел России Сергея] Лаврова не запланировано".

16-я международная встреча высокого уровня по Сирии прошла 7-8 июля в Нур-Султане с участием делегаций стран-гарантов, правительства Сирии и вооруженной оппозиции. Участники переговоров обсудили ситуацию в арабской республике, международное гуманитарное содействие, перспективы возобновления работы сирийского конституционного комитета в Женеве, а также меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.

