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Песков заявил, что решения о визите Путина в Индию пока нет

Поездки президента РФ анонсируются своевременно, отметил его пресс-секретарь

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Решения о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Индию пока нет, его поездки анонсируются своевременно. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, все поездки своевременно анонсируются", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли уже решение о визите российского лидера в эту страну в декабре.

Ранее посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма в интервью ТАСС заявлял, что встреча Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди планируется на декабрь 2021 года, на саммите ожидается заключение ряда соглашений, в том числе в оборонной сфере.

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Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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