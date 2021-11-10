Кремлю неизвестно о задержании россиянина на границе Белоруссии с Польшей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремлю неизвестно о задержании в Польше россиянина, которого обвиняют в пособничестве нелегальной миграции из Белоруссии.

Согласно оценкам пограничной охраны Польши, сейчас в Белоруссии в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 до 4 тыс. человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза. Периодически они предпринимают попытки штурма границы.

Польская погранохрана за минувшие сутки предотвратила 599 попыток нелегального пересечения границы Белоруссии и Польши. За пособничество беженцам было задержано три человека, включая одного гражданина РФ.