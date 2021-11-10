Фракция "Единая Россия" в Госдуме исключила депутата Марченко

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фракции "Единая Россия" в Госдуме абсолютным большинством голосов исключила депутата Евгения Марченко из своего состава. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе фракции.

"Вчера состоялось заочное голосование бюллетенями. Против не выступил никто из членов фракции, более 300 (из 326 - прим. ТАСС) депутатов высказались за исключение Марченко из фракции "Единая Россия", - сказали в пресс-службе.

"Абсолютным большинством голосов члены фракции высказались за [исключение Марченко]", - добавили там.

Президиум генсовета "Единой России" ранее принял решение исключить депутата Марченко из партии. Комиссия единороссов по этике рекомендовала исключить Марченко из партии после того, как он проголосовал против принятия проекта федерального бюджета в первом чтении, несмотря на решение фракции "Единая Россия" в Госдуме единогласно поддержать документ. Как отмечали в комиссии, Марченко нарушил нормы устава и положение о фракции. При этом сам Марченко сообщил, что проголосовал против, так как не смог задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге.