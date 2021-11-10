Эксперт: преимущество РФ в Африке в том, что ее интересы не идут вразрез с африканскими

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Интересы РФ в Африке не противоречат интересам стран региона, что обеспечивает стране конкурентное преимущество по сравнению с другими заинтересованными в регионе государствами. Такое мнение выразил в среду руководитель экспертного коллектива Центра изучения Африки НИУ ВШЭ, основной автор доклада "Африка: перспективы развития и рекомендации для политики России" Андрей Маслов на презентации документа в ТАСС.

"Основное наше преимущество в Африке - это наши интересы, потому что они не идут вразрез с африканскими. Мы не заинтересованы покупать у них как можно дешевле сырье, <...> не заинтересованы в монополизации, а заинтересованы в развитии экспорта, в укреплении суверенитета", - сказал соавтор доклада.

Маслов также упомянул, что одной из главных рекомендаций доклада является объявление стратегии России в Африке совместно с планом дальнейших действий и опорой на уже обозначенные договоренности. "В 2019 году была принята очень качественная декларация. Нужно ее детализировать, возможно, конкретизировать, добавить туда каких-то измеримых, оцениваемых параметров направления конкретного развития", - добавил он.

По словам аналитика, еще одна ключевая рекомендация в докладе - выстраивание институциональной структуры. Он пояснил, что необходимо выдвинуть обсуждение российских внешнеполитических решений по африканскому направлению на уровень рабочих и экспертных групп и сформировать рекомендации и взаимодействие по отраслевым направлениям с Афросоюзом.

"Выстраивать двусторонний формат можно вокруг отраслевой инфраструктуры: энергетика, цифровизация, сельское хозяйство. Каждое из этих направлений, с одной стороны, признано решить какие-то стоящие перед Африкой задачи: преодоление энергетической бедности, засухи, последствий климатических изменений, урбанизации и так далее. С другой, увязано с задачами социально-экономического развития, которые стоят перед Россией. Соответственно, по отраслевым осям российские задачи могут быть увязаны с африканскими ожиданиями и оформлены в виде отраслевых инициатив, направлений, которые могут сформировать дорожную карту нашего сотрудничества", - подчеркнул Маслов.

По мнению эксперта, в рамках отраслевых осей, вокруг которых может быть выстроена архитектура партнерства России и Африки, ключевое значение приобретает содействие международному развитию. "Не то содействие, которое оказывают международные институты, а самостоятельная российская политика в области трансфера, компетенций. Содействие развитию не только в форме гуманитарной помощи - нужно дарить не рыбу, но и удочку. И удочку такую, которая будет ловить правильную рыбу. В данном случае мы предлагаем уже имеющиеся формы помощи, в том числе предоставление стипендий, которых явно недостаточно. И, соответственно, подготовка кадров должна быть не только расширена количественно, но и усилена качественно", - заключил Маслов.

О докладе

Доклад был подготовлен по итогам ситуационного анализа, состоявшегося 22 апреля 2021 года в рамках реализуемой факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ программы ситуационных анализов под эгидой МИД России и при поддержке комитета по международным делам Государственной думы, общественного Совета по внешней и оборонной политике и журнала "Россия в глобальной политике".

Авторы проанализировали положение Африканского континента в современном меняющемся мире, политику России в отношении Африки на текущем этапе и дали рекомендации по ее оптимизации.