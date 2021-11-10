Совфед подготовит поправки ко II чтению законопроекта о региональной власти

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сенаторы готовят поправки ко второму чтению законопроекта о региональной власти, чтобы документ был внятным и понятным, члены Совета Федерации намерены его поддержать. Об этом заявила в среду председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Думаю, что будут определенные поправки внесены между первым и вторым чтением. Мы такие предложения также готовим для того, чтобы закон был внятный, понятный и юридически корректный", - сказала она журналистам.

По словам спикера Совфеда, в настоящее время идет обсуждение некоторых отдельных положений законопроекта, "главное - это донастроить систему управления в стране". "Уверена, что в Совете Федерации его поддержат. Мы - палата регионов, мы заинтересованы в четком распределении обязанностей, ответственности, полномочий между разными уровнями власти. Я полагаю, зная настроения сенаторов, что этот закон будет поддержан", - сказала Матвиенко.

Госдума во вторник в первом чтении приняла проект нового базового закона о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов РФ, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них - пять лет. Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ. Таким образом, законодательство в этой части приводится в соответствие с новыми положениями Конституции РФ.