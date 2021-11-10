Экс-депутат Госдумы Александр Шерин вошел в президиум Тамбовской гордумы

ТАМБОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Александр Шерин вошел в президиум Тамбовской городской думы как руководитель фракции ЛДПР. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе гордумы.

"В Тамбовской гордуме изменен состав президиума, в него вошли руководители фракций двух политических партий Валерий Иржанов от "Единой России" и Александр Шерин от ЛДПР", - сообщила собеседница агентства.

Шерин занял в гордуме кресло депутата-однопартийца Олега Морозова, который перешел на работу в Тамбовскую областную думу, победив на минувших сентябрьских выборах. Одновременно он остается координатором рязанского отделения ЛДПР.

Очередное заседание Тамбовской городской думы намечено на 24 ноября. Будет ли глава фракции либерал-демократов принимать в нем участие, неизвестно.

Александр Шерин был депутатом Госдумы РФ VI и VII созывов (2014-2021), депутатом Рязанской облдумы IV и V созывов (2005-2014). В 2021 году избирался в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 157 (Рязанская область), но уступил единороссу Дмитрию Хубезову. По партсписку в Госдуму Шерин тоже не прошел.