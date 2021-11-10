Главы МИД и Минобороны РФ и Франции обсудят отношения России и НАТО

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел и главы Минобороны России и Франции обсудят 12 ноября в Париже на очередном заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности вопросы стратегической стабильности, отношения России и ЕС, а также России и НАТО. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С российской стороны в нем примут участие министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. С французской - министр [по делам] Европы и иностранных дел [Жан-Ив Ле Дриан] и министр вооруженных сил этого государства [Флоранс Парли]. Особое внимание в ходе встречи будет уделено вопросам стратегической стабильности и европейской безопасности, нераспространения, контроля над вооружениями, предотвращения гонки вооружений в космосе, а также отношениям Россия - ЕС и Россия - НАТО", - сказала дипломат.

По ее словам, министры планируют обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам: Украина, Афганистан, Иран, Ливия. "Среди других тем ближневосточное урегулирование, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, положение дел в Африке, включая обеспечение безопасности в Сахаро-Сахельском регионе", - добавила Захарова.