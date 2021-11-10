Захарова заявила, что Россия фиксирует сближение позиций с США по кибербезопасности

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Принятие в первом комитете ГА ООН проекта российско-американской резолюции о нормах поведения в киберсфере позволяет Москве фиксировать постепенное сближение с Вашингтоном по взаимодействию в этой области. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Безусловно, решение о выработке с США единого текста резолюции является неординарным политическим ходом с нашей стороны, учитывая общий контекст двусторонних отношений, - сказала она. - В этой связи можно констатировать, что мы фиксируем постепенное сближение РФ и США по перспективам выстраивания дальнейшего взаимодействия в области международной информационной безопасности".

По словам дипломата, на базе первоначального российского текста удалось выработать сбалансированный и объективный документ. "В документе отражены такие неоспоримые и фундаментальные принципы обеспечения международной информационной безопасности, как продвижение мирного использования информационно-коммуникационных технологий, недопущение их применения в преступных террористических целях, предотвращение конфликтов в информационном пространстве", - продолжила Захарова.

При этом официальный представитель МИД подчеркнула, что большинство государств - членов ООН приветствовало проявленную США и Россией гибкость. "Они оценивают принятие общего документа как окончание дуализма резолюции по международной информационной безопасности в рамках первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, а также как важный сигнал всему миру о том, что Москва и Вашингтон могут и готовы брать на себя ответственность и договариваться по самым острым вопросам, в том числе по данной теме", - добавила она.

Первый комитет ГА ООН 3 ноября принял без голосования проект российско-американской резолюции о нормах поведения в киберсфере. Документ под названием "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий" теперь будет вынесен на рассмотрение всей Генассамблеи в декабре.