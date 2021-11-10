Глава делегации РФ заявил в ОБСЕ о курсе Москвы на поддержание стабильности в Черном море

ВЕНА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия выступает за поддержание мира и стабильности в регионе Черного моря, а действия внерегиональных сил в этой акватории привносят военно-политическую напряженность. Об этом заявил в среду руководитель Делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Хотел бы подчеркнуть, что наша страна выступает за поддержание мира и стабильности в Черноморском регионе. Убеждены, что прибрежные страны обладают всем необходимым для самостоятельного решения вопросов общей безопасности, опираясь на существующие механизмы сотрудничества. Деятельность внерегиональных сил в акватории Черного моря лишь привносит ненужную военно-политическую напряженность, и мы призываем их воздержаться от необдуманных провокаций. Черноморский флот Российской Федерации выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями иностранных кораблей", - подчеркнул Гаврилов.

Как указал российский дипломат, цель лживой антироссийской кампании с использованием утверждений американских СМИ и звучащих заявлений в ОБСЕ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной - "под шумок" перебросить корабли США в Черное море. Так, с 30 октября в этой акватории находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября в Черное море зашел танкер John Lenthall, а 4 ноября - штабной корабль Mount Whitney ВМС США, 6 ноября два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США выполнили полеты над Черным морем на удалении 30 км от российской государственной границы, рассказал Гаврилов.

По его словам, для России очевидно, что "речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную вооруженную группировку рядом с российскими рубежами".

"С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения (в Донбассе - прим. ТАСС)", - отметил руководитель российской делегации.