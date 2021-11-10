МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Парламентское собрание союза Белоруссии и России проведет свое заседание 2 декабря. Об этом журналистам в среду сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Заседание Парламентского собрания союза Белоруссии и России пройдет 2 декабря в Минске", - сообщил Володин.

Это будет первый визит председателя Госдумы после прошедших в сентябре в РФ думских выборов. "На заседании Парламентского собрания мы обсудим организационные вопросы, реализацию решений Высшего госсовета Союзного государства, ожидаем выступление госсекретаря Мезенцева. Также обсудим двойные стандарты со стороны европейских стран по отношению к беженцам, которые находятся на территории Белоруссии", - отметил Володин.

По его словам, Совет Думы на заседании в среду утвердил состав депутации. "В нее войдут 24 депутата из 36 представителей Федерального собрания. Войдут представители всех фракций, уважаемые депутаты, имеющие опыт, представляющие регионы, граничащие с Белоруссией. А также председатели комитетов, профиль которых соответствует программам, утвержденным Высшим госсоветом Союзного государства", - сообщил Володин.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 ноября утвердили 28 союзных программ. Документы подготовлены для экономической интеграции двух стран в рамках Союзного государства. 28 интеграционных отраслевых программ направлены на унификацию законодательства двух стран в различных областях экономики, выравнивание условий для бизнеса, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства. В числе целей также формирование и реализация общей промышленной и сельскохозяйственной политики.