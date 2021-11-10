Турчак подтвердил, что съезд "Единой России" назначили на 4 декабря

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в среду в ходе заседания президиума генсовета подтвердил, что съезд партии состоится 4 декабря.

В ходе заседания Турчак сообщил, что кандидатура вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой предложена председателем партии Дмитрием Медведевым на должность врио замсекретаря генсовета. "На основании представления председателя партии предлагаю до проведения съезда, который у нас с вами намечен на 4 декабря, рассмотреть данный вопрос", - сказал он.

Ранее заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов сообщил ТАСС, что третий этап съезда запланирован на 4 декабря. Он должен быть приурочен к дате образования самой партии (1 декабря) и ее юбилею - 20-летию со дня основания.

Первые два этапа съезда прошли летом.