Замглавы МИД РФ обсудил со спецпредставителем ЕС гуманитарное содействие Афганистану

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала обсудили на встрече в Москве вопросы предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане и оказания помощи мирному населению республики.

"Стороны обменялись оценками текущей ситуации в Центрально-Азиатском регионе, в том числе с учетом влияния на нее последних событий в Афганистане. Акцентирована необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане и оказания помощи его мирному населению", - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, стороны также затронули ряд вопросов региональной повестки дня, состояние интеграционных процессов на евразийском пространстве и развитие торгово-экономического сотрудничества.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну, а радикалы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласило состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.